Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Möglingen: Lkw-Fahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 08:55 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen zu einem Auffahrunfall mit zwei Lkw. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens hatte sich auf dem rechten Fahrstreifen ein Stau gebildet, weshalb ein 61-jähriger Lkw-Fahrer bis zum Stillstand abbremste. Der nachfolgende 53-jährige Lenker eines Mercedes Lkw fuhr auf. Durch den Unfall wurde der 53-Jährige in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schweren hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus, sein Lkw musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Möglingen und Ludwigsburg mit acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von zirka fünf Kilometer.

