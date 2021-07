Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mähroboter von Firmengelände gestohlen

Parchim (ots)

In Parchim haben unbekannte Täter ein Mähroboter von einem Firmengelände gestohlen. Der Wert des Rasenmähers wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die unbekannten Täter durch einen Drahtzaun Zugang zum Gelände in der Straße "Neuhofer Weiche" verschafft haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag 16:00 Uhr und Freitag 10:00 Uhr. Die Polizei in Parchim (03871-6000), die nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des schwarzen Mähroboters der Marke Husqvarna.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell