Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Lübtheen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden auf einer Baustelle an der Landesstraße 061 zwischen Jessenitz und Heidkrug (Niedersachsen) aus mehreren Baggern und LKW sowie aus einer Baustellentankstelle ca. 1000 Liter Diesel gestohlen. Weiterhin entwendeten die unbekannten Täter zwei LKW-Batterien, mehrere Spanngurte sowie eine Baustellentoilette. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883- 6310) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet im diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell