Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Schlachtabfälle im Bereich der L 1189 festgestellt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, 07.11.2021, entdeckte eine Frau beim Gassigehen im Bereich eines Feldwegs südlich des Steinbruchs Magstadt im Kreuzungsbereich mit der Landesstraße 1189 vermeintliche Schlachtabfälle eines Schafes. Bereits am 21.07.2021 hatte dieselbe Zeugin Teile zweier Schafskadaver an dieser Örtlichkeit festgestellt und die Polizei alarmiert. In beiden Fällen wurden die Abfälle über das Veterinäramt fachgerecht entsorgt. Da keine Ohrmarken vorhanden waren, konnte bislang die Herkunft der Tiere nicht bestimmt werden. Im Juli hatte die Polizei im dortigen Bereich angetroffene Schafhirte angesprochen. Diese vermissten jedoch keine Tiere. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit den festgestellten Schafkadavern geben können, sich unter Tel. 07031 13-2500 zu melden.

