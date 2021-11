Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fahrrad nach Einbruch in Wohnhaus gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Tatzeitraum von Samstag 18:00 Uhr bis Sonntag 16:00 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Stotzstraße in Kornwestheim. Vermutlich gelangte er über ein Gerüst zu einem Fenster im ersten Stock und stieg in das Wohnhaus ein. Im Erdgeschoss entwendete er ein Fahrrad und stieg damit durch ein Fenster wieder aus dem Gebäude aus. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

