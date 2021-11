Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 45-Jähriger mit E-Scooter gestürzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 23:50 Uhr kam es auf der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Der 45-jähriger Fahrer fuhr auf dem Bürgersteig von der Wolfgang-Brumme-Allee kommend in Richtung Bahnhof und übersah aus bislang unbekannter Ursache einen Stromkasten. Nach der Kollision mit diesem stürzte er und verletzte sich leicht. Der 45-Jährige musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

