Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: auf rutschiger Fahrbahn ins Schleudern gekommen + Laterne und Kunststofffiguren gestohlen + Tür hält Einbruchsversuchen stand + Promillefahrer verursacht Verkehrsunfall

Dillenburg (ots)

Haiger- auf rutschiger Fahrbahn ins Schleudern gekommen

Auf rutschiger Fahrbahn kam am 21.10.2021 ein DAF-Lkw ins Schleudern. Ursächlich war Frittieröl, was sich auf der Fahrbahn in der Willi-Kröckel-Allee ausgebreitete hatte. Aber eins nach dem anderen: Gegen 12:00 Uhr fuhr ein Lkw einer Recyclingfirma für Frittierfett in den Kreisverkehr der Bundesstraße 277 von Allendorf in Richtung Haiger ein. Offenbar kippte einer der 90-Liter-Behälter mit Frittieröl auf der Ladefläche des weißen Daimler Atego um. Das Öl trat aus dem Frachtraum aus und verbreitete sich auf dem Fahrbahnbelag. Ein nachfolgender schwarzer DAF geriet ins Schleudern und prallte gegen zwei Verkehrsschilder. Die schwarze Zugmaschine wurde im Frontbereich verschrammt und eingedrückt. Der Unfallschaden beläuft sich auf 6.500 Euro. Die Fahrbahn musste mit einem Spezialfahrzeug aufwendig gereinigt werden.

Driedorf-Heisterberg: Laterne und Kunststofffiguren gestohlen

Gleich dreimal vergriffen sich Unbekannte an Gegenständen in Heisterberg. Zwischen 23:00 Uhr am Samstag (23.10.2021) und 01:00 Uhr am Sonntag (24.10.2021) rissen die Diebe zwei Kunststofffiguren von einer Verankerung in der Ambachstraße und stahlen diese. In der Straße "Unter der Heeg" betraten die unbekannten Diebe zwei Vorgärten. Dort drückten sie eine rund 100 cm hohe Laterne samt Betonsockel um. Eine Zweite, 150 cm hohe Laterne, rissen sie aus der Verankerung, nahmen sie zunächst mit und legten diese nach rund 50 Meter auf der Straße ab. Der Gesamtschaden wird mit 370 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Zeugen werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- unter Drogeneinfluss gefahren

Wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich eine 28-Jährige verantworten, nachdem Wetzlarer Polizisten sie am Sonntag (24.10.2021) um 03:00 Uhr in der Bannstraße kontrollierten. Den Ordnungshütern hatten sich Hinweise auf Drogenkonsum bei der Ford-Fahrerin ergeben, sie führten einen Drogenvortest durch. Dieser reagierte auf den Konsum von THC. Die Focus-Fahrerin musste mit zur Polizeiwache und sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte sie die Polizeistation wieder verlassen.

Wetzlar- Fahrrad gestohlen

Auf ein Mountainbike des Herstellers GT hatten es Diebe in der Röntgenstraße abgesehen. Zwischen Dienstag (19.10.2021), 18:00 Uhr und Samstag (23.10.2021), 12:30 Uhr, drangen die Unbekannten in eine Garage ein und griffen sich das, an der Wand hängende, Bike. Das silber-orange-schwarze Mountainbike der Marke GT hat einen Wert von 499 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Tür hält Einbruchsversuchen stand

In der Wetzlarer Langgasse versuchten dreiste Diebe die Hintereingangstür der Bäckereifiliale aufzuhebeln. Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr am Samstag (23.10.2021) und 04:50 Uhr am Sonntag (24.10.2021) machten sich die Unbekannten an der Tür zu schaffen. Der dabei entstandene Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bäckerei aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Parkplatzrempler

Rund 500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem Audi A4 kosten, den ein Unbekannter am vergangenen Mittwoch (21.10.2021) hinterließ. Offenbar beim Ein- oder Ausfahren in eine Parklücke touchierte der Unfallfahrer den weißen Avant an der Fahrzeugseite hinten links. Der Audi stand zwischen 11:00 Uhr und 12:20 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 19 in der Straße "Geiersberg". Hinweise zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels- Nissan Quashqai zerkratzt

Unbekannte zerkratzten den Lack eines Nissan an der Fahrzeugtür und dem Kotflügel hinten rechts und verursachten so einen Schaden von rund 2.000 Euro. Der graue Quashqai stand am Sonntag (24.10.2021) auf einem Parkplatz in der Fürst-Ferdinand-Straße. Wer hat zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr Beobachtungen gemacht? Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels-Tiefenbach: Promillefahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen (24.10.2021), um 07:00 Uhr fuhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer auf der Heimesstraße in Richtung Mittelstraße. In Höhe der Hausnummer 1 verlor er offensichtlich aufgrund Alkoholeinflusses die Kontrolle über seinen schwarzen 2-er, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Grundstücksmauer. Zuvor touchierte er eine Laterne. Der BMW wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 6.700 Euro. Der 21-jährige Fahrer pustete 2,25 Promille. Für ihm folgte eine Blutentnahme. Auf den BMW-Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell