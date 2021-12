Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Mit fast 2 Promille in die Zelle

Werl (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (29. Dezember 2021) wurde die Polizei zu einem lautstarken Streit einer Personengruppe in die Harkortstraße gerufen. Während die Beamten den Grund für die Auseinandersetzung herausfinden wollten und die Personalien der Beteiligten feststellten, schlug ein 35-jähriger Werler einem 27-jährigen Mann aus Werl mit der Faust ins Gesicht. Die Polizisten fixierten den 35-Jährigen und legten ihm sofort Handfesseln an. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten der Wache zugeführt, wo er die Nacht in der Zelle verbringen durfte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,96 Promille. Einen Hinweis auf den Grund der Streitigkeiten konnten die Polizisten bislang nicht herausfinden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell