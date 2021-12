Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Defekte Mikrowelle - Zwei Leichtverletzte

Geseke (ots)

Zwei Personen wurden am Dienstag (28. Dezember 2021) mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 18.13 Uhr kam es in einem Haus an der Ehringhauser Straße zum Brand einer Mikrowelle mit entsprechender Rauchentwicklung. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus. (reh)

