Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Randalierer im Kurpark

Werl (ots)

Am Montag, um 15:10 Uhr, rief ein Zeuge die Polizei zum Kurpark. Hier sollte ein angetrunkener Mann Passanten anpöbeln und beleidigen. Der eintreffende Streifenwagen konnte direkt einen zunächst Unbekannten entdecken. Dieser holte gerade aus, um einen im Rollstuhl sitzenden Senior zu schlagen. Als er die Polizisten erblickte ließ er die Hand jedoch sinken. Bei dem Mann handelt es sich um einen 38-Jährigen der zurzeit in Werl lebt. Das 85-jährige Opfer aus Werl gab an, dass der Randalierer ihm zuvor schon mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen hätte. Der Tatverdächtige äußerte dazu, dass er ihm "nur leicht eine geklatscht habe". Ein Alkoholvortest erbrachte den Wert von 1,32 Promille bei dem 38-Jährigen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Richter, sollte er für einige Stunden zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Dagegen wehrte er sich zunächst und die Beamten legten ihm Handfesseln an. Danach ging es mit dem Streifenwagen zur Wache. Es wurden Anzeigen wegen Beleidigung und einfacher Körperverletzung geschrieben. (lü)

