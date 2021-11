Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diesel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (17.11.2021) entwendeten Unbekannte Diesel aus einem geparkten Sattelschlepper. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Deutsche Straße abgestellt. Insgesamt wurden 600 Liter Diesel abgezapft. Der Schaden beläuft sich auf circa 900 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

