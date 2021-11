Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hund läuft in Auto - Hundehalter gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 81-Jähriger teilte am 16.11.2021 der Polizei mit, dass ihm in der Rheinstraße gegen 13:30 Uhr plötzlich ein freilaufender Hund in seinen roten BMW gerannt sei. Der Hund sei weiß gewesen und hätte die Größe eines Schäferhundes gehabt. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Ob der Hund verletzt ist, ist nicht bekannt. Der Hund sei mit seinem Besitzer weitergelaufen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet den Hundehalter, sich zu melden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

