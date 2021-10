Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

Willich-Schiefbahn (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 6. Oktober, und Dienstag, 13. Oktober, haben bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Bruchstraße in Schiefbahn eingebrochen.

Die Wohnungstür war gewaltsam aufgebrochen worden. Im Innern der Wohnung waren augenscheinlich Schränke durchsucht worden. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, steht bislang nicht fest.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bruchstraße in dieser und der letzten Woche bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (865)

