Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW prallt gegen einen Baum - Fahrer schwer verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Ein 19jähriger aus Vorst kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Der 19jährige befuhr mit seinem Auto die Anrather Straße in Richtung Willich-Anrath und kam gegen 17:15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in einen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum und verletzte sich dabei so schwer, dass der Rettungswagen ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen musste. Die Anrather Straße musste während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden./ mikö (863)

