Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Ein Einbruch und zwei Versuche in Kindertageseinrichtungen

Tönisvorst (ots)

Zwischen 16.30 Uhr am Montagnachmittag und 8 Uhr am Dienstagmorgen haben bislang unbekannte Täter versucht, in drei Kindertageseinrichtungen in Tönisvorst einzubrechen.

In einer Kita an der Feldstraße in St. Tönis schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so ins Innere. Sie durchwühlten mehrere Räume und öffneten Schubladen. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Bei der Einrichtung an der Brucknerstraße in Vorst sollte offenbar ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen werden. Das Glas wurde zwar beschädigt, hielt aber stand. Im dritten Fall an der Benrader Straße entdeckten Kita-Mitarbeiter am Morgen deutliche Hebelspuren an einem Fenster. Auch hier gelangten der oder die Täter nicht in die Einrichtung.

Die Kriminalpolizei prüft mögliche Zusammenhänge und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Umfeld der drei Kindertageseinrichtungen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (861)

