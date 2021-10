Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kaputte Schaufensterscheiben in der Innenstadt

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, haben Unbekannte an drei Geschäften in der Viersener Innenstadt Schaufensterscheiben beschädigt. Zwei Tatorte liegen an der Hauptstraße, einer an der Petersstraße. Wie genau die Scheiben zerstört wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die entweder im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben - oder die den Tatzeitraum weiter eingrenzen können, indem sie sicher sagen können, dass eine Scheibe am Sonntag noch unversehrt oder bereits beschädigt war. Das KK West nimmt solche Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (858)

