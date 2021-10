Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Leitpfosten umgefahren und abgehauen - aber das Kennzeichen blieb als Visitenkarte da

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Samstagmittag haben Zeugen an der Straße Büschen in Hinsbeck festgestellt, dass ein Leitpfosten, der unmittelbar an einer scharfen Kurve normalerweise steht und jetzt lag, wohl Kontakt mit einem Auto gehabt haben musste. Auch in der dahinter liegenden Wiese fanden sich entsprechende Reifenspuren. Was sich auch dort fand, war das Kennzeichen eines Wagens.

Die eingesetzten Beamten suchten die passende Anschrift, die ebenfalls in Nettetal liegt, auf und fanden das Auto - ohne vorderes Kennzeichen, dafür aber mit Kratzern und Grasbüscheln.

Ein 25-jähriger aus Nettetal räumte ein, das Auto am Vorabend gefahren zu haben und von der Straße abgekommen zu sein. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, allerdings muss noch geklärt werden, ob der Alkoholkonsum vor der Verkehrsunfallflucht oder danach stattgefunden hat. /hei (855)

