Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Wohnungseinbrecher kommen durch die Terrassentür

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Samstag zwischen 19 und 21 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Mergenhofweg in Schiefbahn eingebrochen. Sie kamen nach ersten Feststellungen durch eine Terrassentür, die sie mit einem Gartengerät einschlugen. Ob sie Beute gemacht haben, steht aktuell noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, falls jemand in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr am Samstag in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Die Rufnummer für Hinweise ist die 02162/377-0. /hei (854)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell