POL-WES: Wesel - Exhibitionist zeigte sich Joggerin

Am Dienstag, 28.09.2021, gegen 17:30 Uhr befand sich eine 27-jährige Frau auf ihrer Joggingrunde um den Auesee, als ihr ein Mann auf einer Parkbank auffiel. Der Mann saß dort mit heruntergelassener Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Joggerin lief weiter und informierte die Polizei. Der Unbekannte hatte sich in der Zwischenzeit bereits entfernt. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, klein, rundlicher Bauch, rundliches, gerötetes Gesicht, Glatze, bekleidet mit Jeans und vermutl. dunklem T-Shirt.

Hinweise nimmt die Polizei Wesel unter 0281/107-0 entgegen.

