Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbrecher stehlen Silberbesteck und Fernseher

Willich (ots)

In der Zeit zwischen vergangene Woche Dienstag, 5. Oktober, und Montag, 11. Oktober, sind Unbekannte in ein aktuell unbewohntes Einfamilienhaus an der Richard-Wagner-Straße in Willich eingebrochen. Sie zerschlugen ein Terrassenfenster und verschafften sich so Zutritt zum Erdgeschoss. Sowohl dort als auch im Keller durchsuchten sie alle Räume. Aktuell stehen als Beute nur diverse Teile Silberbesteck sowie ein Fernseher fest. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im fraglichen Zeitraum nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (857)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell