Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 17.50 und 20.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Josef-Deilmannstraße eingebrochen. Sie brachen ein Fenster an der Gartenseite des Hauses auf und durchwühlten im Haus viele Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat in der fraglichen Zeit am Dienstagnachmittag im Bereich der Josef-Deilmann-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Mitteilungen bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (859)

