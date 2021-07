Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl gegen jungen Mann

Ebersbach-Neugersdorf (ots)

Das Untertauchen eines 36-jährigen Mannes vor der Strafverfolgung hielt nur kurz an. Der Haftbefehl des Tschechen kam ans Tageslicht.

Am Nachmittag des 14. Juli 2021 geriet der Tscheche in Neugersdorf in die Kontrolle einer Bundespolizeistreife. Bei der Überprüfung der Personalien wurde schnell klar, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichts Zittau vorlag. Der 36-Jährige war nicht zur Hauptverhandlung im Juni 2021 erschienen und hoffte wahrscheinlich seiner Strafe, die er wegen Diebstahlshandlungen zu erwarten hatte, zu entkommen. Doch nun klickten die Handschellen. Der junge Mann wird am 15. Juli 2021 dem Haftrichter vorgeführt.

