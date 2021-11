Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Überfall auf Postbankfiliale

Bad Dürkheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 17.11.2021, gegen 07:50 Uhr, wurde eine Angestellte der Postbank vor dem Gebäude in der Mannheimer Straße von einem Unbekannten abgepasst und anschließend gezwungen, in der Bank den Tresorraum zu öffnen. Aus diesem entwendete der Täter Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Danach schloss er die Angestellte in den Tresorraum ein und flüchtete.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden.

Die Angestellte erlitt einen Schock und wurde medizinisch versorgt.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- ca. 1,90 m groß - dickliche Statur - bekleidet mit roter Jacke, blauer Hose und blauen Turnschuhen mit weißen Sohlen. Er trug einen blauen Mund-Nasen-Schutz, hatte schwarze Handschuhe an und führte eine beigefarbene Umhängetasche mit sich.

Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

