Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - Spiegel abgetreten

Werl (ots)

Am Sonntagabend, um 23:04 Uhr, kam es an der Straße "In der Linde" zu einem Vorfall. Ein Zeuge konnte insgesamt vier Jugendliche beobachten. Zwei von ihnen traten an einem dort geparkten Auto die Seitenspiegel ab. Anschließend flüchteten sie in Richtung Friedhof. Der Sachschaden wird auf etwa 600,- EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell