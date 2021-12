Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wollte nur was abgeben

Soest (ots)

Am Montag, um 20:23 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung auf dem Besucherparkplatz des Polizeidienstgebäudes ein Auto auf. Der Fahrer war beim Einparken über eine Bordsteinkante gefahren. Einer der Beamten ging zu ihm um nach dem Rechten zu sehen. Dabei fiel ihm direkt starker Alkoholgeruch bei dem 61-jährigen Autofahrer aus Soest auf. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest kam der Wert von 1,02 Promille heraus. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Auf die Frage, was er bei der Polizei gewollt habe antwortete er, dass er nur einen Brief abgeben wollte. Den Brief nahmen die Beamten zusammen mit dem Führerschein des Mannes entgegen, der sichergestellt wurde. (lü)

