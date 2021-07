Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Mutmaßlicher Ladendieb verletzt Kunden

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Samstagabend, 24.07.2021, in St.Blasien einen Kunden verletzt. Gegen 18:00 Uhr hatte der Alarm am Kassenbereich eines Einkaufsmarktes ausgelöst, als ein 46-jähriger Mann diesen passierte. Er wurde angesprochen, rannte aber davon, nachdem er ein Produkt auf das Kassenband gelegt hatte. Ein 19-jähriger Kunde, der am Ausgang stand, wurde auf die Situation aufmerksam und hielt den Flüchtigen zunächst fest. Dem Tatverdächtigen gelang erneut die Flucht, allerdings konnte er auf dem Parkplatz von dem Kunden wieder eingeholt werden. Erneut versuchte sich der Tatverdächtige zu befreien und verletzte dabei den Kunden leicht. Die Polizei fand in der Jacke des Mannes weitere Parfumprodukte im Wert von über 100 Euro. Der Tatverdächtige stand unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wird wegen räuberischem Diebstahl ermittelt.

