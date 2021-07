Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Brand in Firma schnell gelöscht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 24.07.2021, gegen 11:30 Uhr, sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem holzverarbeitenden Betrieb in einem Ortsteil von Waldshut-Tiengen ausgerückt. Während eines Produktionsprozesses war es in der Maschine zum Brand gekommen. Die Feuerwehr konnte die über eine Notöffnung entfernten brennenden Holzplatten schnell löschen.

