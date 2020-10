Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Samstagmittag aus der Pariser Straße gemeldet worden. Die Polizei sucht den Verursacher, der einen schwarzen Mercedes-Benz beschädigt hat.

Der Mercedes-Fahrer hatten seinen Wagen nach eigenen Angaben am Donnerstag, 15. Oktober gegen 16 Uhr am Fahrbahnrand Höhe der Hausnummer 359 abgestellt. Als er am Freitag, 16. Oktober gegen 20 Uhr wieder wegfahren wollte, zeigte ihm sein Fahrzeugsystem einen Aufprall an der Beifahrerseite um 19:26 Uhr an.

Der Halter des Mercedes fand daraufhin Schrammen am Kotflügel und Macken in der vorderen Felge. Der verantwortliche Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich zu melden.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verantwortlichen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

