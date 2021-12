Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Seniorin betrogen

Soest (ots)

Bereits am 13. Dezember traf eine alte Frau aus Soest in der Fußgängerzone auf zwei fremde Frauen. Man kam ins Gespräch und unterhielt sich auf Russisch. Schnell stellte sich heraus, dass die Seniorin einsam ist. Das könne man ändern sagten die Frauen. Es wurde in einer Kirche ein Ei in einem Tuch zerschlagen und es kam ein schwarzer Wurm hervor. Daraufhin holte die Frau ihre Ersparnisse von zu Hause, die in einer Zeremonie eingepackt wurden. Das Päckchen bekam die Seniorin wieder mit nach Hause. Sie sollte am 23.12. die Frauen wieder in der Fußgängerzone treffen. Die Beiden erschienen jedoch nicht. Erst nach einem Telefonat mit einer Verwandten in Russland öffnete die Frau am 25.12. das Päckchen. Statt des Geldes befand sich dort nur ein Päckchen aus Papierschnipseln. Leider fallen immer wieder ältere Mitmenschen auf solche Betrüger herein. Bitte sprechen sie mit Senioren in ihrem Umfeld und klären sie diese über solche Maschen auf. (lü)

