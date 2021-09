Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus mehrere Handwerkerfahrzeugen gestohlen

Erkelenz (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 14. September (Dienstag), 22 Uhr, und dem 15. September (Mittwoch), 7.30 Uhr, waren drei Handwerker Fahrzeuge das Ziel von unbekannten Tätern. In allen Fällen drangen Personen in die Wagen ein und stahlen daraus diverse Werkzeuge. Die Tatorte lagen in Hetzerath auf der Houverather Straße, in Holzweiler auf der Landstraße sowie in Granterath an der Straße In Granterath. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob die Taten in Zusammenhang stehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell