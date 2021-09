Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sexuelle Belästigung

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Nach einer Polizeimeldung über einen Exhibitionisten, der sich am Montagabend (13. September) auf der Friedensstraße vor einer Frau entblößte (wir berichteten mit PB Nr. 257 vom 14.09.2021), meldete sich nun ein Mann für eine weitere Anzeigenerstattung bei der Polizei. Er hatte bereits am 5. September (Dienstag), gegen 19.45 Uhr, beobachtet, wie sich ein Mann, auf den die veröffentlichte Beschreibung passt, auf der Josef-van-der-Velden Straße einer Frau unsittlich näherte. Als der Zeuge lautstark auf sich aufmerksam machte, entfernte sich der Mann fußläufig. Die Polizei bittet die betroffene Dame, sich zu melden. Auch um weitere Hinweise zum Täter wird gebeten. Entsprechend der bereits bekannten Beschreibung war dieser etwa 175 Zentimeter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Er wirkte südländisch, hatte dunkle Haare und trug einen "Ziegenbart". Zuständig ist das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Alternativ besteht die Möglichkeit, Hinweise online zu übermitteln: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell