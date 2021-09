Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabel aus Halle entwendet

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

Aus einer Halle an der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße haben unbekannte Täter zirka 1400 Meter Kabel entwendet. Die Tatzeit lag zwischen 15.30 Uhr am Montag (13. September) und 7.30 Uhr am Dienstag (14. September).

