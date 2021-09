Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer stürzte beim Abbiegen

Wegberg-Wildenrath (ots)

Am Mittwoch (15. September) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde. Der Wegberger befuhr mit seinem Motorrad die Heinsberger Straße aus Richtung Dalheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Hochstraße. Beim Abbiegevorgang in Fahrtrichtung Am alten Zollhaus stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell