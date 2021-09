Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Energydrinks aus Lagerhalle entwendet

Erkelenz-Granterath (ots)

Nachdem Unbekannte gewaltsam in eine Lagerhalle in der Straße Am Vogelbusch eingedrungen waren, entwendeten sie eine Palette Energydrinks und mehrere Reifen. Die Tatzeit lag zwischen dem 14. September (Dienstag), 17 Uhr, und dem 15. September (Mittwoch), 12.40 Uhr.

