Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrüche an der Borgwardstraße

Gronau (ots)

Gleich zu mehreren Firmeneinbrüchen kam es in der Nacht zum Freitag in Gronau an der Borgwardstraße. In zwei Fällen wurden Tresore gewaltsam geöffnet und Bargeld entnommen. In zwei weiteren Betrieben machten die Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Beute. Unklar ist, wie die Diebe in einen der betroffenen Betrieb gelangen konnten: Einbruchspuren waren nicht vorhanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

