Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen

Ahaus (ots)

Der Sichtschatten der A-Säule könnte auch in diesem Fall in Ahaus eine Radfahrerin für eine Autofahrerin verborgen haben. Die 45-jährige Radfahrerin war am Freitag gegen 07.00 Uhr von der Königstraße aus in den Kreisverkehr Wessumer Straße / Wallstraße / Wüllener Straße / Königstraße eingefahren. Von der Wessumer Straße fuhr ein 68 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus ebenfalls in den Kreisverkehr, um die Fahrt auf der Wallstraße fortzusetzen. Es kam zum leichten Zusammenstoß, wobei sich die Ahauserin leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung war zunächst nicht erforderlich.

