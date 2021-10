Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ellewick - Autofahrerin überschlägt sich

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 23-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Vreden-Ellewick. Die Vredenerin war gegen 06.20 Uhr am Freitag mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße 41 aus Richtung Ellewick kommend in Richtung Zwillbrocker Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer langgezogenen Linkskurve zunächst halbseitig nach rechts und dann komplett nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Erdwall, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte die Vredenerin in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen. Der Sachschaden wird mit circa 4.000 Euro beziffert.

