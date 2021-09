Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210907-2: Müllcontainer brannten aus - Kriminalpolizei fahndet weiter nach Brandstifter

Frechen (ots)

Ermittlungsgruppe geht jedem einzelnen Hinweis nach.

Nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen fahnden die Ermittler des Kriminalkommissariats 11. In einer Ermittlungsgruppe nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Hinweise zu den Branddelikten im Stadtgebiet Frechen entgegen. Nach einem weiteren Mülltonnenbrand bitten die Ermittler Bürgerinnen und Bürger sich bei jedem verdächtigen Verhalten von Personen an Mülltonnen oder Müllcontainern zu melden und ohne Zögern den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Am Dienstagmorgen (7. September) sind Polizeibeamte zu einem Müllcontainerbrand 'Am Lindchen' gerufen worden. Um 4.10 Uhr hatte ein Zeuge (23) zwei brennende Tonnen wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die hinter einem Mehrfamilienhaus stehenden brennenden Müllcontainer. Das Feuer beschädigte außerdem einen Holzzaun, eine Hecke und die Rücklichter eines Fahrzeugs.

Die Ermittler fragen auch in dem oben geschilderten Fall: "Wer hat an der Tatörtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer kann andere sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben?" Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

