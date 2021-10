Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendliche beschmieren Fensterscheiben und schießen mit Schreckschusspistole

Bocholt (ots)

Sachschaden angerichtet haben Unbekannte am Donnerstag an einem Vereinsheim in Bocholt. Zeugen überraschten die beiden Täter dabei, als sie gegen 21.50 Uhr schwarze Farbe auf mehrere Fensterscheiben sprühten. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Lowicker Straße. Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Einer der beiden war circa 1,80 Meter groß, etwa 16 bis 20 Jahre alt, sehr schlank, fließend deutsch sprechend und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einem schwarzen Schal oder einer schwarzen Sturmhaube vor dem Gesicht und einen schwarzen Rucksack mit sich führend; der zweite Tatverdächtige war ebenfalls circa 16 bis 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die beiden Unbekannten flüchteten auf Fahrrädern. Weitere Zeugen berichteten, dass die beiden Flüchtenden mit einer Schreckschusspistole in ihre Richtung geschossen hätten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

