Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Eingangstür zu Geschäft eingeschlagen

Bocholt (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Freitag in ein Geschäft in Bocholt eingedrungen. Um in die Räume an der Werther Straße zu gelangen, hatten die Unbekannten die Eingangstür eingeschlagen. Angaben zur möglichen Beute lagen zunächst nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell