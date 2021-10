Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Brandsatz geworfen

Heek (ots)

Auf eine gepflasterte Fläche in Nienborg haben Unbekannte eine Glasflasche mit brennbarer Flüssigkeit und mit einem entzündeten Stofffetzen im Flaschenhals geworfen. Durch den Aufprall zerbarst das Behältnis und eine "Stichflamme" erhob sich. Eine in der Nähe gepflanzte Hecke geriet nicht in Brand. Ein Anwohner löschte die Flammen. Das Feuer hinterließ einen Rußfleck auf dem Boden. Scherben einer Wodka-Gorbatschow-Flasche blieben zurück. Zeugen gaben an, dass sie eine drei- bis vierköpfige Gruppe Jugendlicher haben wegrennen sehen. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 19.20 Uhr auf dem Schüttenkamp. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell