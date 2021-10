Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Ackerschlepper weicht aus

Fahrer verletzt

Hoher Sachschaden

Schöppingen (ots)

Ein Leichtverletzter sowie Sachschaden in Höhe von circa 200.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Schöppingen. Gegen 21.40 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Traktor samt Anhänger die Landesstraße 582 aus Richtung Schöppingen kommend in Richtung Rosendahl. In einer leichten Kurve sei ihm ein silberfarbener VW Lupo mittig auf der Fahrbahn entgegengekommen, gab der Rosendahler an. Um eine Kollision zu verhindern, sei er ausgewichen und schließlich nach links von der Straße abgekommen. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Ackerschlepper, der Anhänger und Straßenbäume sowie die Bankette wurden beschädigt. Für die Unfallaufnahme musste die Landesstraße gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell