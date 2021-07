Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Polizei nimmt einen psychisch labilen Mann in Gewahrsam

Hamminkeln (ots)

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht von Sonntag auf Montag einen psychisch labilen 42-Jährigen an seiner Wohnanschrift in Hamminkeln-Mehrhoog in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Die Spezialkräfte waren vor Ort, weil eine Gefährdungslage bestand.

