Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Fahrradfahrer überholt - Krankenhaus

Wickede (ots)

Am Mittwoch (1. Dezember 2021) befuhr ein 29-jähriger Radfahrer aus Arnsberg gegen 07.50 Uhr die Ruhrstraße in Richtung Wickede. Als er nach links, in eine gleichnamige Seitenstraße der Ruhrstraße abbiegen wollte, wurde er von einer 27-jährigen Autofahrerin aus Wickede überholte. Hierbei touchierte sie den Radfahrer, der daraufhin zu Fall kam. Er wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über den Umstand, ob der Radfahrer deutlich ein Handzeichen zur Einleitung des Abbiegevorganges gegeben hatte, bestehen unterschiedliche Aussagen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 600 Euro geschätzt. (reh)

