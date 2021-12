Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Werkzeuge aus Rohbau entwendet

Geseke (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag (30. November 2021), zwischen 18 Uhr und 8 Uhr in einen Rohbau an der Elsastraße eingestiegen und entwendeten dort eine kleine und große Flex, eine Bohrmaschine und eine Stichsäge der Marke "Makita". Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des Werkzeuges machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

