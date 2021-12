Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Zu spät gesehen

Lippetal (ots)

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Kamen befuhr am Dienstag (30. November 2021), gegen 13 Uhr, die Dolberger Straße in Richtung der Autobahn A2. Eine vor ihm fahrende 48-jährige Frau aus Lippetal wollte mit ihrem Wagen in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und bremste aufgrund dessen ab. Dies erkannte der 55-Jährige zu spät. Er konnte trotz eingeleitetem Ausweichmanövers und Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wodurch die Autofahrerin sich leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell