POL-SO: Warstein-Hirschberg - Betrunken und ohne "Lappen" im Feld gelandet

Am Dienstag (30. November 2021) hörte ein Zeuge gegen 21.30 Uhr einen lauten Knall von der L735. Er sah anschließend einen auf dem Feld verunfallten Wagen und vier Personen, die davon liefen. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme kehrte der 21-jährige, in Warstein wohnende Fahrer wieder zum Unfallort zurück. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte in seiner Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit 0,98 Promille den Verdacht. Zur Sicherstellung eines Führerscheines kam es erst gar nicht, da der 21-Jährige über keine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Beamten fuhren mit dem Mann aus Warstein in ein Krankenhaus, in dem ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Kurz nach Mitternacht erschienen auch die anderen Mitfahrenden auf der Warsteiner Wache. Der 22-jährige Beifahrer aus Warstein und ein 17-jähriger Insasse des Wagens waren durch den Unfall leicht verletzt. Während der 17-Jährige sich selbständig später zum Arzt begeben wollte, wurde der 22-Jährige von Rettungssanitätern versorgt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 3.000 Euro ein. (reh)

