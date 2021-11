Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Nachtrag zu: Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fußgängers

Lippstadt (ots)

Am heutigen Tag gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 81jähriger Mann aus Bad Waldliesborn mit einem Pkw VW Golf die Wiedenbrücker Straße. Zur gleichen Zeit überquerte ein 74jähriger Fußgänger aus Lippstadt in Höhe des dortigen Lebensmittel-Discounters PENNY die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger erlitt hierbei schwerste Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Unfallstelle war während der polizeilichen Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

