Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Für die Polizei zu jung - Polizeihauptkommissar "Ringo" Rinkowski in den Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Warstein (ots)

Den 61-jährigen Polizeihauptkommissar Klaus-Peter Rinkowski kennen eigentlich alle nur als "Ringo". Dieser Spitzname hatte sich bei dem Polizeibeamten aus Warstein innerhalb der letzten 38-Jahre in der Kreispolizeibehörde Soest eingebürgert. "Seit meiner Kindheit wollte ich immer schon zur Polizei. Nach meiner Schulausbildung im Alter von 14 Jahren, durfte ich mich aber noch nicht bewerben.", so "Ringo". Er absolvierte erst eine zweijährige Ausbildung zum Elektrogerätemechaniker, bevor er im Alter von 16-Jahren endlich die Bewerbung bei der Polizei 1977 abgeben konnte. Nach seiner Ausbildung bei der Polizei in Stukenbrock ging es für ihn weiter über Düsseldorf und Dortmund, bis er 1983 in den Kreis Soest kam. Seitdem ist er, mit einer kleinen Unterbrechung, ein wiederkehrendes Gesicht der Wache in Warstein. Seine letzten drei Dienstjahre verbrachte der Hauptkommissar als Bezirksdienstbeamter für Warstein. Nach seinen nunmehr 44-Dienstjahren verabschiedeten ihn heute der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link und der Wachleiter der Wache Warstein, Polizeihauptkommissar Michael Linnebur, im Rahmen einer Feierstunde. Langweilig wird es dem 61-jährigen Ehemann, Familienvater und Großvater aus Kallenhardt sicherlich nicht werden. Er freut sich einfach darauf seine Zeit selber verplanen zu dürfen. Mit seinen Hobbys im Bereich des Sports, dem Motorradfahren und seiner Liebe zum Handwerk hat er sicherlich genug zu tun. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell