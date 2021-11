Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Ich werde die Kollegen vermissen - Hauptkommissar Reintjes geht in den Ruhestand

Werl (ots)

Polizeihauptkommissar Ralf Reintjes wurde heute (30. November 2021) im Rahmen einer Feierstunde vom Abteilungsleiter der Polizei im Kreis Soest, Polizeidirektor Thomas Link verabschiedet. Auf die Frage, ob er denn mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen würde, gab der 61-jährige Hauptkommissar an, dass er die Kollegen am meisten vermissen wird. "Ich würde den Beruf des Polizisten immer wieder wählen.", so Ralf Reintjes. Der Hauptkommissar aus Werl fing seine Ausbildung 1978 bei der Polizei in Selm an und ging dann für 32-jahre zur Polizei nach Duisburg. "Als ich 2013 in den Kreis Soest zur Wache nach Werl wechselte, kam es mir anfangs vor wie Urlaub.", so der 61-Jährige. Seiner Frau, den Kindern und seinen zwei Hunden möchte er nun mehr Zeit widmen und mit dem Auto oder später mit dem Wohnmobil in aller Ruhe sich Deutschland anschauen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell